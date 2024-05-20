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Регион
20 мая, 04:14

Российские Су-34 разбомбили командный пункт ВСУ

МО: Су-34 уничтожили компункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток". Об этом проинформировало Минобороны России.

Су-34 поразили командный пункт украинской армии. Видео © Telegram / Минобороны России

"Лётный состав Воздушно-космических сил России на самолётах Су-34 выполнил полётное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", — сказано в сообщении ведомства.

Так как использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, для нанесения точного удара входить в зону поражения ПВО не потребовалось, уточнила пресс-служба министерства. После того как уничтожение важных объектов было подтверждено, небесные бойцы вернулись на аэродром.

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А ранее стало известно, что российские войска значительно продвинулись в районе подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области. Территория была сильно заминирована, однако это не помешало нашим бойцам прорваться вперёд.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Лариса Сафронова
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