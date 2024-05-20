Российские Су-34 разбомбили командный пункт ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток". Об этом проинформировало Минобороны России.

Су-34 поразили командный пункт украинской армии. Видео © Telegram / Минобороны России

"Лётный состав Воздушно-космических сил России на самолётах Су-34 выполнил полётное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", — сказано в сообщении ведомства.

Так как использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, для нанесения точного удара входить в зону поражения ПВО не потребовалось, уточнила пресс-служба министерства. После того как уничтожение важных объектов было подтверждено, небесные бойцы вернулись на аэродром.