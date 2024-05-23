Российские войска взяли под контроль Андреевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Андреевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ВС РФ на этом направлении нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр в ДНР.
А накануне ВС РФ освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Крупные успехи у наших войск и на Харьковском направлении: российские военные освободили уже 49 городов и сёл в Харьковской области. 36 из них — в Купянском районе, 13 — в северной части региона.
ТАСС / Алексей Коновалов