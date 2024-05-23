Российские войска взяли под контроль Андреевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Андреевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю", — говорится в сообщении ведомства.