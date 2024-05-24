Российские войска за неделю уничтожили два украинских МиГ-29

"Добычей" авиации и средств противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю стали два украинских самолёта МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также сбиты восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, 25 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 18 французских управляемых авиационных бомб Hammer. Кроме того, уничтожены 13 американских ракет HARM, противокорабельная ракета "Нептун", 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampir и "Ольха", 356 беспилотников противника.