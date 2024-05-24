Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:38

Российские войска за неделю уничтожили два украинских МиГ-29

"Добычей" авиации и средств противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю стали два украинских самолёта МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также сбиты восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, 25 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 18 французских управляемых авиационных бомб Hammer. Кроме того, уничтожены 13 американских ракет HARM, противокорабельная ракета "Нептун", 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampir и "Ольха", 356 беспилотников противника.

ВС России за неделю сбили шесть украинских МиГ-29 и один Су-27
ВС России за неделю сбили шесть украинских МиГ-29 и один Су-27

Также российские войска за прошедшую неделю с 18 по 24 мая нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Так, в результате поражены места хранения ракет, цеха производства морских и воздушных дронов.

Обложка ©

Wikipedia

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров