ВС России за неделю сбили шесть украинских МиГ-29 и один Су-27

За неделю российские военные авиацией и средствами противовоздушной обороны сбили шесть самолётов МиГ-29 и один Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, за это время удалось поразить 31 американскую оперативно-тактическая ракету ATACAMS и "Точку-У", 31 французскую управляемую авиабомбу Hammer, 15 противорадиолокационных ракет HARM из США. Помимо этого, список пополнили 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Град" и "Ольха", а также 329 беспилотников.