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Регион
17 мая, 12:33

ВС России за неделю сбили шесть украинских МиГ-29 и один Су-27

За неделю российские военные авиацией и средствами противовоздушной обороны сбили шесть самолётов МиГ-29 и один Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, за это время удалось поразить 31 американскую оперативно-тактическая ракету ATACAMS и "Точку-У", 31 французскую управляемую авиабомбу Hammer, 15 противорадиолокационных ракет HARM из США. Помимо этого, список пополнили 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Град" и "Ольха", а также 329 беспилотников.

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Также в российском оборонном ведомстве сообщали, что нашим бойцам за неделю удалось нанести по объектам ВСУ почти три десятка ударов высокоточным оружием. В частности, ударами поражены командные пункты, аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего украинской армии.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Николь Вербер
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