ВС РФ за неделю нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Российские войска за прошедшую неделю с 18 по 24 мая нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Так, в результате поражены места хранения ракет, цеха производства морских и воздушных дронов.

Также удары пришлись по аэродромам противника, пунктам временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.