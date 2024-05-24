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Регион
24 мая, 12:10

ВС РФ за неделю нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Российские войска за прошедшую неделю с 18 по 24 мая нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Так, в результате поражены места хранения ракет, цеха производства морских и воздушных дронов.

Также удары пришлись по аэродромам противника, пунктам временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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Напомним, что на прошлой неделе российские войска нанесли 28 ударов высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины. В частности, были поражены командные пункты, аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, цеха по производству ударных дронов и морских беспилотников. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений националистов и иностранных наёмников.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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