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Регион
26 мая, 10:54

ВСУ потеряли до 355 человек и Bradley в зоне ответственности группировки "Центр"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 355 военнослужащих и одну американскую БМП Bradley в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Центр" в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригадам армии противника и 109-й бригаде территориальной обороны в районах Евгеновки, Розовки и Новгородского, а у Новоалександровки — отразили контратаку штурмовиков 144-й пехотной бригады ВСУ.

Помимо личного состава и Bradley украинские войска лишились ещё двух боевых бронированных машин и двух автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские 155-миллиметровая артиллерийская установка М109 Paladin и 155-миллиметровая гаубица М777, а также 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и четыре 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

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Ранее Минобороны отчиталось об освобождении села Берестовое Харьковской области. На данном участке фронта ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, а также, в частности, американскую 155-миллиметровую гаубицу М198.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Матвей Константинов
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