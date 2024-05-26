ВС России освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области
Минобороны: ВС России освободили село Берестовое Харьковской области
Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска за минувшие сутки освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, речь идёт о селе Берестовое.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Берестовое Харьковской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, бойцы группировки войск ВС РФ "Запад" нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка (ЛНР). В результате противник потерял до 285 солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.
ВС России на протяжении нескольких недель ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва, в частности, разворачивается за город Волчанск. Ранее Life.ru рассказывал, что в северной части Волчанска российские солдаты уже развернули триколор. Они пообещали в скором времени водрузить флаг в центре города. Освобождена уже половина города.