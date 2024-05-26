Российские войска за минувшие сутки освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, речь идёт о селе Берестовое.

Кроме того, бойцы группировки войск ВС РФ "Запад" нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка (ЛНР). В результате противник потерял до 285 солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.