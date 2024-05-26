"Это был ад": Российские военные спасли из Волчанска мирных жителей, попавших под обстрел ВСУ

Российские военные, входящие в состав группировки войск "Север", эвакуировали мирных жителей из города Волчанска, расположенного в Харьковской области. Как передаёт Министерство обороны РФ, военнослужащие оказали гражданским всю необходимую медицинскую помощь.

"Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска", — приводит РИА "Новости" сообщение Минобороны РФ.

В ведомстве также рассказали, что украинские войска во время отступления обстреливали находящиеся в Волчанске жилые дома. Под огонь попали и местные жители Константин и Светлана. В настоящее время они проходят лечение в одном из медицинских учреждений, находящихся в Белгородской области.

"Две недели мы сидели в подвале. Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Её контузило, она ничего не понимала. Мой дом обстреляли. В крышу попало. Только мы выскочили из подвала в зелёнку, дом упал. Это всё, что у меня осталось", — поделился своей историей Константин.