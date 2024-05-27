Российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО
Российские войска освободили Нетайлово в ДНР
Российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне спецоперации — Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, Ивановку заняли подразделения группировки войск "Запад", а Нетайлово взяли подразделения группировки "Центр".
Напомним, за прошедшую неделю ВС РФ также освободили Берестовое, Старицу в Харьковской области, Архангельское, Клещеевку в ДНР и Белогоровку в ЛНР.
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ТАСС / Алексей Коновалов