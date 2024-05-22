Вызов для Сырского: Военный эксперт объяснил стратегическую значимость освобождения Клещеевки
Полковник Матвийчук: Разгром ВСУ под Клещеевкой — вызов для Сырского
После того как российским вооружённым силам удалось вытеснить ВСУ из Клещеевки, они вышли к каналу Северский Донец – Донбасс. Это искусственный канал в Донецкой области, построенный в конце пятидесятых годов XX века. О перспективах, которые этот факт открывает для Российской армии, читателям Life.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Разгром группировки ВСУ под Клещеевкой позволяет нашим войскам полностью контролировать логистические центры направления этого населённого пункта к югу от Артёмовска, объяснил собеседник Life.ru.
Что могут в связи с этим предпринять ВСУ? Я полагаю, что у главкома ВСУ Сырского есть ещё некоторые человеческие резервы, которые он может перебросить для того, чтобы перекрыть какие-то направления, где наши войска будут предпринимать штурмовые действия. А в общем в целом, если смотреть по фронту, критическая ситуация под Харьковом не позволяет полностью Сырскому маневрировать своими силами и средствами, чтобы стабилизировать ситуацию в направлении Часова Яра.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Продвижение на этом участке, добавил он, позволяет нам усилить своё давление на направлении Часова Яра.
Ранее в среду, 22 мая, Минобороны сообщило, что российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике. А накануне стало известно, что ВС РФ освободили уже около 40% территории города Волчанска в Харьковской области.
Андрей Рубцов / ТАСС