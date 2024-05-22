Вызов для Сырского: Военный эксперт объяснил стратегическую значимость освобождения Клещеевки

Что могут в связи с этим предпринять ВСУ? Я полагаю, что у главкома ВСУ Сырского есть ещё некоторые человеческие резервы, которые он может перебросить для того, чтобы перекрыть какие-то направления, где наши войска будут предпринимать штурмовые действия. А в общем в целом, если смотреть по фронту, критическая ситуация под Харьковом не позволяет полностью Сырскому маневрировать своими силами и средствами, чтобы стабилизировать ситуацию в направлении Часова Яра.