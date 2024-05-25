ВС России освободили Архангельское Донецкой Народной Республики

ВС России освободили населённый пункт Архангельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения <...> в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское", — говорится в сообщении.

На данном участке фронта работают бойцы группировки войск ВС РФ "Центр". Они нанесли поражение 24-й, 100-й механизированным, 25-й воздушно-десантной бригадам армии противника, а также 241-й бригаде территориальной обороны в районах Новосёловки Первой, Яснобородовки, Зеленого Поля, Торецка и Константиновки, а вблизи Шумов, Нетайлова и Соловьёва отразили три контратаки штурмовиков 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ.

За сутки противник потерял до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. А в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили американскую 155-миллиметровую гаубицу М777, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и американскую 105-миллиметровую гаубицу М102.