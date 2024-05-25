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Регион
25 мая, 05:19

Минобороны показало, как Су-25 ударили неуправляемыми авиационными ракетами по ВСУ

Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по ВСУ

Российские Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Об этом сообщило Минобороны РФ и показало видео работы штурмовиков.

Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

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Появилось видео ювелирной работы российских "Искандеров" по логову командиров ВСУ

А ранее в МО РФ рассказали, что за прошедшую неделю российские войска нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Так, в результате поражены места хранения ракет, цеха производства морских и воздушных дронов. Кроме того, ВС РФ отбили 23 контратаки украинских войск в Харьковской области и освободили населённый пункт Старица.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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