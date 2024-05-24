Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:37

Российские военные за неделю отразили 23 контратаки ВСУ и освободили Старицу

За минувшую неделю Северная группировка ВС РФ продолжила наступление в направлении тыла обороны ВСУ в Харьковской области, отбив при этом 23 контратаки украинских войск и освободив населённый пункт Старица. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населённый пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области", проинформировали в военном ведомстве.

Бойцы ВСУ подорвали канадский Senator на своей же мине в Волчанске и ушли пешком
Бойцы ВСУ подорвали канадский Senator на своей же мине в Волчанске и ушли пешком

Напомним, об освобождении Старицы в Харьковской области Минобороны сообщило 18 мая. После этого в Госдуме заявили, что это дало возможность полностью перекрыть пути поставок боеприпасов и подкреплений ВСУ в Волчанск, над частью которого ВСУ пока ещё частично сохраняют контроль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров