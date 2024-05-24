Российские военные за неделю отразили 23 контратаки ВСУ и освободили Старицу

За минувшую неделю Северная группировка ВС РФ продолжила наступление в направлении тыла обороны ВСУ в Харьковской области, отбив при этом 23 контратаки украинских войск и освободив населённый пункт Старица. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.