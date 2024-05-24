Российские военные за неделю отразили 23 контратаки ВСУ и освободили Старицу
За минувшую неделю Северная группировка ВС РФ продолжила наступление в направлении тыла обороны ВСУ в Харьковской области, отбив при этом 23 контратаки украинских войск и освободив населённый пункт Старица. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населённый пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области", — проинформировали в военном ведомстве.
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