Бойцы ВСУ подорвали канадский Senator на своей же мине в Волчанске и ушли пешком 22 мая, 11:05 ВС РФ взяли половину Волчанска под свой контроль. Видео © Telegram / SHOT

Трое украинских военнослужащих двигались на канадском бронеавтомобиле Roshel Senator и подорвались на своей же мине в Волчанске, после чего бросили технику и сбежали пешком. Кадры с подбитым броневиком публикует SHOT.

ВС РФ взяли половину Волчанска под свой контроль. Видео © Telegram / SHOT

На видео российские бойцы группировки "Север" продвигаются по улицам города, который освобождён уже более чем наполовину. Убитая в хлам канадская техника стоит на обочине с полностью разодранным капотом. Солдаты ВС РФ, проходя мимо неё, наглядным жестом среднего пальца показали своё отношение к ВСУ и натовской "чудо-машине".

Напомним, накануне глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что ВС РФ освободили около 40% территории города Волчанска и продолжают постепенно выравнивать линию фронта в регионе. Этот населённый пункт был стратегическим пунктом ВСУ, но сейчас украинские военные отступают с большими потерями.

Авторы Татьяна Миссуми