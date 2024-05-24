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Регион
24 мая, 07:52

Появилось видео ювелирной работы российских "Искандеров" по логову командиров ВСУ

Расчёт ОТРК "Искандер" поразил командный пункт и военную технику ВСУ в зоне СВО

Расчёт ОТРК "Искандер" войсковой группировки "Запад" ВС РФ нанёс поражение командному пункту и сосредоточению военной техники украинского подразделения в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Работа оперативно-тактического комплекса "Искандер" по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Видео © Минобороны России

На кадрах можно увидеть, как боевая машина с ОТРК "Искандер" занимает позицию в лесополосе. После этого экипажу машины поступает команда о немедленном пуске, и в сторону логова украинских командиров вылетает крылатая ракета.

"Игла-4, цель 23-221, пуск немедленно. Есть пуск нормальный, расход одна", — рапортует связист.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как расчёт "Искандера" поразил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады Вооружённых сил Украины, склад с боеприпасами и около 50 человек личного состава противника в Харьковской области. В результате удара были ликвидированы 35 офицеров и 20 бойцов, охранявших его снаружи. Также была поражена система командования средствами ПВО в регионе.

Обложка ©

Минобороны России

Юрий Лысенко
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