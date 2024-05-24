Появилось видео ювелирной работы российских "Искандеров" по логову командиров ВСУ

Расчёт ОТРК "Искандер" войсковой группировки "Запад" ВС РФ нанёс поражение командному пункту и сосредоточению военной техники украинского подразделения в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Работа оперативно-тактического комплекса "Искандер" по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Видео © Минобороны России

На кадрах можно увидеть, как боевая машина с ОТРК "Искандер" занимает позицию в лесополосе. После этого экипажу машины поступает команда о немедленном пуске, и в сторону логова украинских командиров вылетает крылатая ракета.

"Игла-4, цель 23-221, пуск немедленно. Есть пуск нормальный, расход одна", — рапортует связист.