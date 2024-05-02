Бывший морпех объяснил, чем ракеты ОТРК "Искандер" лучше ATACMS
Экс-морпех Берлетик: Российские ОТРК "Искандер" во всём лучше ATACMS
Ракеты, используемые в составе ОТРК "Искандер", превосходят американские ATACMS, которые с ними пересекаются по характеристикам. Об этом в эфире своего YouTube-канала New Atlas рассказал морпех из США Брайан Берлетик.
По его словам, дальность ракеты "Искандера" — 500 километров, что больше, чем у ATACMS. К тому же российский комплекс современнее и эффективнее, его много раз совершенствовали.
Берлетик подчеркнул, что Россия на Украине имеет качественное и количественное превосходство. В том числе это происходит потому, что Америке приходится производить ракеты не только для Украины, тогда как промышленность РФ в первую очередь обеспечивает на СВО "Искандеры".
"Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет", — подчеркнул Берлетик.
Ранее ВС РФ нанесли удар по складу тяжёлых беспилотников и цеху по их производству в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В Минобороны уточнили, что удар по объекту ВПК Украины был нанесён в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ