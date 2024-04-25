"Мы победим, а им станет больнее": Песков заверил, что поставка Украине ATACMS не изменит итог СВО
Песков: США продолжают подливать масла в огонь, но исход СВО уже предрешён
Итог спецоперации (СВО) на Украине уже предопределён — победит Россия. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков комментирует секретные американские поставки Киеву. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Комментируя секретные поставки дальнобойных ракет ATACMS Киеву, представитель Кремля подчеркнул, что США попросту "продолжают подливать масла в огонь", однако всё это не сможет изменить ситуацию в пользу ВСУ. По мнению Пескова, такое вооружение, наоборот, лишь доставит дополнительные проблемы самой же Украине.
"Они ничего не смогут изменить с точи зрения исхода СВО, исход предрешён, и нынешнее положение дел и динамика на фронтах это демонстрирует. Мы победим, но с такими вооружениям Украине станет больнее в итоге, будет больше жертв, больше разрушений", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, секретные поставки США дальнобойных ракет Киеву — это лишнее подтверждение вовлечённости Америки в украинский конфликт. Он также не исключил, что этими поставками было нарушено законодательство США и конгрессмены обратят на это внимание. Кроме того, с увеличением дальности поставляемых Киеву ракет будет расширяться буферная зона, которая потребуется, чтобы обезопасить Россию.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, назвал главный фактор успеха на поле боя. По мнению главы государства, в нынешних реалиях победы не видать без быстрого решения технологических задач — и наша страна с этими вызовами хорошо справляется.
Напомним, что Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению президента Джо Байдена. В МИД РФ уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, намеченного на июнь. А в Госдуме РФ предупредили Киев, что поставки указанного вооружения приведут к уничтожению Украины. В Кремле также оценили законность решения США исподтишка поставить Украине ATACMS.