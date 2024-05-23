В Минобороны РФ сообщили о сбитом в Татарстане беспилотнике ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать объекты, расположенные на территории нашей страны, при помощи беспилотника. На этот раз вражеский дрон был уничтожен в Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Около 14:00 <...> дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, сегодня днём в Татарстане два аэропорта приостановили работу и закрыли воздушное пространство. Причина не называлась, но уточнялось, что речь идёт об обеспечении безопасности полётов гражданских судов. Позже стало известно, что в Казани и Нижнекамске эвакуируют работников предприятий из-за угрозы атаки БПЛА.
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