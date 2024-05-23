В Минобороны РФ сообщили о сбитом в Татарстане беспилотнике ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать объекты, расположенные на территории нашей страны, при помощи беспилотника. На этот раз вражеский дрон был уничтожен в Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.