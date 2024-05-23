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23 мая, 10:24

В Казани и Нижнекамске эвакуируют работников предприятий из-за угрозы атаки БПЛА

В Казани и Нижнекамске проходит массовая эвакуация сотрудников предприятий из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, свои места покидают работники "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Нижнекамскшины", "Таиф-НК", "Танеко" и "Нижнекамскнефтехима". Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ.

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Ранее сообщалось, что аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Рейсы временно не будут отправляться и приниматься. Позже стало известно о закрытии аэропорта Нижнекамска.

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Shutterstock / aappp

Александра Вишнякова
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