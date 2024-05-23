Женщина погибла при падении дрона на её дом в белгородском селе Красный Восток

Женщина погибла после атаки украинского БПЛА самолётного типа в селе Красный Восток Белгородской области. Дрон рухнул на её дом, сообщил губернатор Гладков.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — над селом Красный Восток сбит БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины", — написал губернатор и выразил глубочайшие соболезнования близким погибшей.

Гладков уточнил, что обломки БПЛА посекли расположенные рядом частные дома. На месте ЧП работают оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.