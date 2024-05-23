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23 мая, 06:41

Женщина погибла при падении дрона на её дом в белгородском селе Красный Восток

Женщина погибла при падении дрона на её дом в белгородском селе Красный Восток. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Женщина погибла при падении дрона на её дом в белгородском селе Красный Восток. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Женщина погибла после атаки украинского БПЛА самолётного типа в селе Красный Восток Белгородской области. Дрон рухнул на её дом, сообщил губернатор Гладков.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — над селом Красный Восток сбит БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины", — написал губернатор и выразил глубочайшие соболезнования близким погибшей.

Гладков уточнил, что обломки БПЛА посекли расположенные рядом частные дома. На месте ЧП работают оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.

Взрыв прогремел на АЗС под Белгородом после налёта дрона-камикадзе
Взрыв прогремел на АЗС под Белгородом после налёта дрона-камикадзе

А минувшей ночью противовоздушная оборона (ПВО) России уничтожила 35 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и три дрона над Белгородской областью.

Андрей Бражников
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