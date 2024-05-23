Женщина погибла при падении дрона на её дом в белгородском селе Красный Восток
Женщина погибла при падении дрона на её дом в белгородском селе Красный Восток. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Женщина погибла после атаки украинского БПЛА самолётного типа в селе Красный Восток Белгородской области. Дрон рухнул на её дом, сообщил губернатор Гладков.
"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — над селом Красный Восток сбит БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины", — написал губернатор и выразил глубочайшие соболезнования близким погибшей.
Гладков уточнил, что обломки БПЛА посекли расположенные рядом частные дома. На месте ЧП работают оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.
А минувшей ночью противовоздушная оборона (ПВО) России уничтожила 35 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и три дрона над Белгородской областью.