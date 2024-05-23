Над Белгородской областью за ночь сбили 35 снарядов от РСЗО и три дрона ВСУ

Противовоздушная оборона (ПВО) России за минувшую ночь уничтожила 35 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и три дрона над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением РСЗО "Ольха", РСЗО Vampire и БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — информирует ведомство.