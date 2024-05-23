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Регион
23 мая, 05:00

Повреждения зданий зафиксированы в Белгородском районе после отражения атаки ВСУ

Губернатор Гладков: Белгородская система ПВО отразила очередную атаку ВСУ

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей на подлёте к городу. Об этом написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В Белгороде от прямого попадания снаряда повреждения получили два детских лагеря: в одном пострадала хозяйственная постройка, во втором — поле на стадионе. Также там загорелась сухая трава на площади 50 квадратов. В Белгородском районе в трёх частных домах в селе Таврово выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. На двух придомовых участках осколками посекло кровли гаражей. Задело один автомобиль. В посёлке Дубовое пробило крышу одного из частных домов.

"Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков, добавив, что пострадавших, предварительно, нет.

Взрыв прогремел на АЗС под Белгородом после налёта дрона-камикадзе
Взрыв прогремел на АЗС под Белгородом после налёта дрона-камикадзе

Ранее российская система ПВО также пресекла попытку атаки ВСУ на Белгородскую область. Накануне, 22 мая, над регионом были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа и четыре американские ракеты HARM.

Обложка ©

Shutterstock / Arieleon

Анатолий Симоненко
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