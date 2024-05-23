Повреждения зданий зафиксированы в Белгородском районе после отражения атаки ВСУ
Губернатор Гладков: Белгородская система ПВО отразила очередную атаку ВСУ
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей на подлёте к городу. Об этом написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
В Белгороде от прямого попадания снаряда повреждения получили два детских лагеря: в одном пострадала хозяйственная постройка, во втором — поле на стадионе. Также там загорелась сухая трава на площади 50 квадратов. В Белгородском районе в трёх частных домах в селе Таврово выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. На двух придомовых участках осколками посекло кровли гаражей. Задело один автомобиль. В посёлке Дубовое пробило крышу одного из частных домов.
"Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков, добавив, что пострадавших, предварительно, нет.
Ранее российская система ПВО также пресекла попытку атаки ВСУ на Белгородскую область. Накануне, 22 мая, над регионом были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа и четыре американские ракеты HARM.
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