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Регион
22 мая, 09:04

ПВО сбила 4 ракеты HARM и два украинских дрона над Белгородской областью

Пуск ракеты AGM-88 HARM. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Пуск ракеты AGM-88 HARM. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Российская система противовоздушной обороны пресекла очередную попытку атаки ВСУ на Белгородскую область. Около 11:30 мск над регионом были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа и четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

Над Старым Осколом ПВО уничтожила украинский дрон
Над Старым Осколом ПВО уничтожила украинский дрон

А накануне, днём 21 мая, российская ПВО сбила 45 украинских беспилотников и ракеты HARM. Также "добычей" стали западные ракеты ATACMS, SCALP-EG и бомбы Hammer.

Александра Вишнякова
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