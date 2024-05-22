ПВО сбила 4 ракеты HARM и два украинских дрона над Белгородской областью
Пуск ракеты AGM-88 HARM. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua
Российская система противовоздушной обороны пресекла очередную попытку атаки ВСУ на Белгородскую область. Около 11:30 мск над регионом были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа и четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.
А накануне, днём 21 мая, российская ПВО сбила 45 украинских беспилотников и ракеты HARM. Также "добычей" стали западные ракеты ATACMS, SCALP-EG и бомбы Hammer.