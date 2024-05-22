ПВО сбила 4 ракеты HARM и два украинских дрона над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны пресекла очередную попытку атаки ВСУ на Белгородскую область. Около 11:30 мск над регионом были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа и четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.