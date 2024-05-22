Взрыв прогремел на АЗС под Белгородом после налёта дрона-камикадзе Гладков сообщил, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по машине на АЗС у Грайворона 22 мая, 11:53 ВСУ ударили дроном по машине на АЗС под Белгородом. Обложка © Freepik / prostooleh

Украинские военнослужащие подорвали при помощи беспилотника гражданский автомобиль в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошёл на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась — пострадал заправщик", — уточняется в тексте.

По словам Гладкова, у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, его госпитализировали. Также в результате атаки ВСУ полностью сгорел сам автомобиль и выгорел навес АЗС.

Также Гладков сообщал, что российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей, подлетавших к селу Беленькое в Борисовском районе Белгородской области. Один мирный житель погиб, а другой получил ранения.

Авторы Татьяна Миссуми