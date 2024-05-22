Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Взрыв прогремел на АЗС под Белгородом после налёта дрона-камикадзе

Гладков сообщил, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по машине на АЗС у Грайворона

22 мая, 11:53
ВСУ ударили дроном по машине на АЗС под Белгородом. Обложка © Freepik / prostooleh

ВСУ ударили дроном по машине на АЗС под Белгородом. Обложка © Freepik / prostooleh

Украинские военнослужащие подорвали при помощи беспилотника гражданский автомобиль в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошёл на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась — пострадал заправщик", — уточняется в тексте.

По словам Гладкова, у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, его госпитализировали. Также в результате атаки ВСУ полностью сгорел сам автомобиль и выгорел навес АЗС.

Женщина-водитель ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ на её машину под Белгородом
Женщина-водитель ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ на её машину под Белгородом

Также Гладков сообщал, что российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей, подлетавших к селу Беленькое в Борисовском районе Белгородской области. Один мирный житель погиб, а другой получил ранения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!