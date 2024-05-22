Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей, погиб один человек

Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей, подлетавших к селу Беленькое в Борисовском районе Белгородской области. К несчастью, без жертв не обошлось — один мирный житель погиб, а другой получил ранения и был госпитализирован. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к селу Беленькое. К большому горю, один мирный житель погиб — у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего…" — сказано в публикации главы области.

Губернатор также рассказал о другом пострадавшем — мужчина получил закрытую ЧМТ, ссадины лица и рук, а также ушибы ног. Скорая везёт его во вторую городскую больницу Белгорода. Медики оценили состояние пациента как среднетяжёлое.

Не обошлось и без повреждений на земле: после того, как средства противовоздушной обороны отразили атаку, на территории села Беленькое были зафиксированы повреждения четырёх частных участков с жилыми домами и трёх производственных площадок, одна из которых не использовалась. Кроме того, осколки посекли четыре легковых авто и линию электропередачи. На местах работают профильные службы, продолжаются подворовые обходы для сбора информации о повреждениях.