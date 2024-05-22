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Регион
22 мая, 06:46

Дрон ВСУ атаковал электричку под Белгородом

ВСУ атаковали с дрона электропоезд в Белгородской области, повреждён ж/д путь

Украинские военные атаковали с дрона электричку в Белгородской области, в результате никто не пострадал, но повреждён ж/д путь. Пассажиров внутри в момент налёта БПЛА не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром на участке железной дороги Белгород – Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети. Сейчас движение всех пригородных поездов от ст. Толоконное (п. Октябрьский) до ст. Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей", — уточнил губернатор.

В случае необходимости, пообещал Гладков, для пассажиров на этом участке запустят дополнительный автобус, его движение по этому маршруту осуществляется по расписанию. Губернатор пообещал также проинформировать сразу после восстановления движения пригородных поездов и после устранения последствий атаки.

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А ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией города Старый Оскол Белгородской области.

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Агентство городских новостей "Москва"

Андрей Бражников
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