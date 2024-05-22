Дрон ВСУ атаковал электричку под Белгородом

Украинские военные атаковали с дрона электричку в Белгородской области, в результате никто не пострадал, но повреждён ж/д путь. Пассажиров внутри в момент налёта БПЛА не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром на участке железной дороги Белгород – Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети. Сейчас движение всех пригородных поездов от ст. Толоконное (п. Октябрьский) до ст. Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей", — уточнил губернатор.

В случае необходимости, пообещал Гладков, для пассажиров на этом участке запустят дополнительный автобус, его движение по этому маршруту осуществляется по расписанию. Губернатор пообещал также проинформировать сразу после восстановления движения пригородных поездов и после устранения последствий атаки.