Российские истребители Су-30СМ отправили на дно украинские катера в Чёрном море
Минобороны: Российская авиация уничтожила катера ВСУ в акватории Чёрного моря
Авиация Черноморского флота поразила катера ВСУ над морской акваторией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Российские истребителей Су-30СМ отправили на дно украинские катера в Чёрном море. Видео © Минобороны РФ
"Российские лётчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиаполка морской авиации и ПВО ЧФ ликвидировали безэкипажные катера противника над акваторией Чёрного моря. Экипажи получили сведения об обнаружении цели в одном из морских районов. Лётчики выполнили поиск цели, осуществили манёвры по заходу на неё и уничтожили", — сообщили в ведомстве.
Экипажи российских истребителей провели стрельбу из пушечного вооружения по движущимся морским целям, уточнили в министерстве. Все безэкипажные катера пошли на дно, а самолёты вернулись на аэродромы базирования.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись учений, на которых отрабатывались вопросы подготовки и применения нестратегических ядерных вооружений. В частности, в ролике можно увидеть выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установку на них ракет. Кроме того, была заснята подготовка к вылету военного самолёта, оборудованного авиационным вооружением. А на аэродроме в кадр попал истребитель МиГ-31, который переносит гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Минобороны РФ