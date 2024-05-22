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22 мая, 06:33

Российские истребители Су-30СМ отправили на дно украинские катера в Чёрном море

Минобороны: Российская авиация уничтожила катера ВСУ в акватории Чёрного моря

Авиация Черноморского флота поразила катера ВСУ над морской акваторией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российские истребителей Су-30СМ отправили на дно украинские катера в Чёрном море. Видео © Минобороны РФ

"Российские лётчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиаполка морской авиации и ПВО ЧФ ликвидировали безэкипажные катера противника над акваторией Чёрного моря. Экипажи получили сведения об обнаружении цели в одном из морских районов. Лётчики выполнили поиск цели, осуществили манёвры по заходу на неё и уничтожили", сообщили в ведомстве.

Экипажи российских истребителей провели стрельбу из пушечного вооружения по движущимся морским целям, уточнили в министерстве. Все безэкипажные катера пошли на дно, а самолёты вернулись на аэродромы базирования.

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Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись учений, на которых отрабатывались вопросы подготовки и применения нестратегических ядерных вооружений. В частности, в ролике можно увидеть выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установку на них ракет. Кроме того, была заснята подготовка к вылету военного самолёта, оборудованного авиационным вооружением. А на аэродроме в кадр попал истребитель МиГ-31, который переносит гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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