Российские истребители Су-30СМ отправили на дно украинские катера в Чёрном море

Авиация Черноморского флота поразила катера ВСУ над морской акваторией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российские истребителей Су-30СМ отправили на дно украинские катера в Чёрном море. Видео © Минобороны РФ

"Российские лётчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиаполка морской авиации и ПВО ЧФ ликвидировали безэкипажные катера противника над акваторией Чёрного моря. Экипажи получили сведения об обнаружении цели в одном из морских районов. Лётчики выполнили поиск цели, осуществили манёвры по заходу на неё и уничтожили", — сообщили в ведомстве.

Экипажи российских истребителей провели стрельбу из пушечного вооружения по движущимся морским целям, уточнили в министерстве. Все безэкипажные катера пошли на дно, а самолёты вернулись на аэродромы базирования.