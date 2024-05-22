Воздушная цель сбита на подлёте к Белгороду Гладков: Российские военные уничтожили воздушную цель на подлёте к Белгороду 22 мая, 07:21 Ситуация в Шебекине. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российские военные уничтожили воздушную цель в небе над Шебекином Белгородской области, осколочные ранения получила местная жительница. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадала мирная жительница — у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей", — уточнил он.

Также в Шебекине после атаки ВСУ повреждены четыре частных дома: пробиты кровли, посечены фасады, а также частично разрушены хозяйственные постройки. На месте ведут работы городские оперативные службы.

Кроме того, Гладков сообщал, что украинские военные атаковали с дрона электричку в Белгородской области, в результате нападения никто не пострадал, но повреждён железнодорожный путь. Пассажиров в вагонах в момент налёта БПЛА не было.

Авторы Татьяна Миссуми