Аэропорт Казани приостановил работу в целях безопасности полётов
Аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Рейсы временно не будут отправляться и приниматься, сообщила пресс-служба Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 23 мая (четверг) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск", — уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что в настоящее время экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры. В Росавиации назвали обеспечение безопасности полётов главным приоритетом.
Соблюдение техники безопасности является самым важным из принципов, по которым работают воздушные порты. Пренебрежение её нормами всегда может привести к неприятным или вовсе непоправимым последствиям. Ранее в Минеральных Водах огонь охватил здание на территории аэропорта. В воздухе клубился огромный столб едкого чёрного дыма. К счастью, удалось обойтись без пострадавших.
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