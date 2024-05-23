Аэропорт Казани приостановил работу в целях безопасности полётов

Аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Рейсы временно не будут отправляться и приниматься, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 23 мая (четверг) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск", — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в настоящее время экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры. В Росавиации назвали обеспечение безопасности полётов главным приоритетом.