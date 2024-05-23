Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 09:25

Аэропорт Казани приостановил работу в целях безопасности полётов

Аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Рейсы временно не будут отправляться и приниматься, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 23 мая (четверг) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск", — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в настоящее время экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры. В Росавиации назвали обеспечение безопасности полётов главным приоритетом.

Врачи ампутировали ногу человеку после наезда самолёта в аэропорту Екатеринбурга
Врачи ампутировали ногу человеку после наезда самолёта в аэропорту Екатеринбурга

Соблюдение техники безопасности является самым важным из принципов, по которым работают воздушные порты. Пренебрежение её нормами всегда может привести к неприятным или вовсе непоправимым последствиям. Ранее в Минеральных Водах огонь охватил здание на территории аэропорта. В воздухе клубился огромный столб едкого чёрного дыма. К счастью, удалось обойтись без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / Frame Stock Footage

Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров