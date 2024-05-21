Врачи ампутировали ногу человеку после наезда самолёта в аэропорту Екатеринбурга

Медики ампутировали ногу сотруднику авиакомпании "Уральские авиалинии", на которого в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге наехал самолёт. Сейчас врачи пытаются спасти вторую конечность, пишет Ural Mash.

По информации телеграм-канала, пострадавший лежит в реанимации без сознания. Состояние пациента оценивается как тяжёлое. Весь экипаж воздушного судна отстранили от работы после инцидента. В настоящее время проводится внутренняя проверка.