В Братске вынужденно сел летевший в Красноярск борт из-за инфаркта у пассажира
Самолёт Boeing 737, который следовал из Хабаровска в Красноярск, вынужденно совершил посадку в аэропорту Братска. Причиной стало плохое самочувствие пассажира, передаёт Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Восемнадцатого мая 2024 года в вечернее время в аэропорту г. Братска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Boeing 737, следовавший рейсом Хабаровск – Красноярск. На борту воздушного судна находилось 185 пассажиров. По предварительной информации, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из них", — передаёт пресс-служба ведомства.
Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту. Как сообщили ТАСС в авиакомпании "Россия", 35-летнего мужчину с признаками инфаркта после посадки передали медикам.
Ранее в аэропорту Иркутска совершил вынужденную посадку по техническим причинам самолёт Boeing 777 рейсом из Москвы в китайский Гуанчжоу авиакомпании "Аэрофлот". Причиной стала техническая неисправность судна.
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