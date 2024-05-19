В Братске вынужденно сел летевший в Красноярск борт из-за инфаркта у пассажира

Самолёт Boeing 737, который следовал из Хабаровска в Красноярск, вынужденно совершил посадку в аэропорту Братска. Причиной стало плохое самочувствие пассажира, передаёт Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Восемнадцатого мая 2024 года в вечернее время в аэропорту г. Братска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Boeing 737, следовавший рейсом Хабаровск – Красноярск. На борту воздушного судна находилось 185 пассажиров. По предварительной информации, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из них", — передаёт пресс-служба ведомства.

Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту. Как сообщили ТАСС в авиакомпании "Россия", 35-летнего мужчину с признаками инфаркта после посадки передали медикам.