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12 мая, 05:11

Новый дефект экстренно "приземлил" летевший из Москвы в Китай Boeing

Самолёт Москва – Гуанчжоу экстренно сел в Иркутске по техническим причинам

В аэропорту Иркутска совершил вынужденную посадку по техническим причинам самолёт Boeing 777 рейсом из Москвы в китайский Гуанчжоу авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"12 мая 2024 года в аэропорту г. Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Боинг 777, выполнявший рейс Москва – Гуанчжоу, в связи с технической неисправностью судна", — пишет прокуратура.

Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, пострадавших нет. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту, заверили в ведомстве.

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А ранее Airbus A-321 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Москва – Оренбург, подал сигнал бедствия через полчаса после взлёта. Лайнер благополучно сел в столице. Причиной, как оказалось, стала разгерметизация кабины пилотов.

Обложка ©

Unsplash / Etienne Jong

Андрей Бражников
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