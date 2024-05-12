Новый дефект экстренно "приземлил" летевший из Москвы в Китай Boeing

В аэропорту Иркутска совершил вынужденную посадку по техническим причинам самолёт Boeing 777 рейсом из Москвы в китайский Гуанчжоу авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"12 мая 2024 года в аэропорту г. Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Боинг 777, выполнявший рейс Москва – Гуанчжоу, в связи с технической неисправностью судна", — пишет прокуратура.