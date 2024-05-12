Новый дефект экстренно "приземлил" летевший из Москвы в Китай Boeing
Самолёт Москва – Гуанчжоу экстренно сел в Иркутске по техническим причинам
В аэропорту Иркутска совершил вынужденную посадку по техническим причинам самолёт Boeing 777 рейсом из Москвы в китайский Гуанчжоу авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"12 мая 2024 года в аэропорту г. Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Боинг 777, выполнявший рейс Москва – Гуанчжоу, в связи с технической неисправностью судна", — пишет прокуратура.
Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, пострадавших нет. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту, заверили в ведомстве.
А ранее Airbus A-321 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Москва – Оренбург, подал сигнал бедствия через полчаса после взлёта. Лайнер благополучно сел в столице. Причиной, как оказалось, стала разгерметизация кабины пилотов.
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