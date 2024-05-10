Слишком много совпадений: Почему свидетель против Boeing опять мёртв Интересный тренд: в компании Boeing начали погибать аудиторы качества, которые не боялись сказать, что на самолёты ставят некачественные детали. Что тут не так? 9 мая, 21:25 Почему свидетель против Boeing опять мёртв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Странная болезнь

30 апреля 2024 года в больнице скончался бывший аудитор канзасской фирмы Spirit AeroSystems Джошуа Дин. У 45-летнего мужчины обнаружили вирус гриппа B и устойчивые к антибиотикам стафилококки, отчего у него развились пневмония и почечная недостаточность и случился инсульт. Дин был известен тем, что являлся сторонником ЗОЖ и не имел вредных привычек.

Бывший аудитор канзасской фирмы Spirit AeroSystems Джошуа Дин скончался в больнице. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Jenny Dean

Так как его здоровье ухудшалось, Дина подключили к ИВЛ и диализу и перевезли в больницу в Оклахоме-Сити. Врачи считали, что спасти его может ампутация конечностей. Невестка бывшего аудитора Кристен Дин в ужасе писала в соцсетях, что Джош на грани смерти. Но операция не понадобилась: Дин скончался рано утром 30 апреля.

Неприятности Джошуа Дина начались тогда, когда он два года назад заявил, что в сборочных цехах фирмы Spirit, которая производит фюзеляжи для Boeing, есть проблемы с качеством. Через год, в апреле 2023 года, он был уволен. Дин рассказал, как обнаружил, что отверстия в переборках самолёта просверлены неправильно, и сообщил об этом руководству, но это не возымело эффекта. Тогда Дин решил сообщить об этом общественности.

Позже Spirit признала, что он был прав. По факту увольнения Дин подал жалобы в Министерство труда США и в Федеральное управление гражданской авиации, но на момент его смерти они всё ещё находились на рассмотрении. Удивительная "оперативность".

Сам Дин считал, что его увольнение — это предупреждение остальным сотрудникам Spirit, чтобы они помалкивали. Журналистам Дин рассказал о вечеринках, которые компания проводила каждый раз, когда ей удавалось сдать большой заказ без дефектов. "Вечеринки были посвящены повышению качества сборки, но качества не было. Мы просто не сообщали о проблемах".

"Ускользающее качество" Boeing

Boeing уже давно испытывает проблемы с качеством новых самолётов. Фото © EPA / TASS

Boeing уже давно испытывает проблемы с качеством новых самолётов и старается это скрыть. Об этом ещё год назад сообщало агентство Reuters. Возможно, причиной стало внедрение систем автоматизации и оптимизации. Политика компании, передавшей сборку ответственных узлов самолёта сторонним заводам, оказалась неверной.

Проблема качества сборки буквально "выстрелила" в январе 2024 года, когда авиалайнер Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выполнял рейс Портланд – Онтарио. В воздухе на высоте пять километров у самолёта вырвало скрытую под обшивкой дверную заглушку, что привело к разгерметизации самолёта. Лайнер вернулся в Портленд, где совершил аварийную посадку.

На борту в это время находилось шесть членов экипажа и 171 пассажир. Из-за разгерметизации три пассажира получили травмы, а другие лишились личных вещей, которые вылетели в образовавшуюся дыру. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование и выяснил, что заглушка, которую устанавливают в фюзеляже самолёта вместо ненужной двери, скорее всего, даже не была закреплена. Её нашли на дворе дома одного из жителей Портленда. Руководство Boeing заявило, что инцидент произошёл из-за "ускользания качества". Это выражение стало мемом в США.

"Знай — это не самоубийство!"

Сотрудник отдела качества Boeing — Джон Митчелл Барнетт, публично заявивший о злоупотреблениях в компании. Фото © Wikipedia / Семья Барнетт

Но смешного мало. По странному стечению обстоятельств Джошуа Дин умер через два месяца после того, как скончался ещё один сотрудник отдела качества Boeing — Джон Митчелл Барнетт, публично заявивший о злоупотреблениях в компании. По официальной версии, Барнетт, отработавший на Boeing 32 года, застрелился.

Он не раз сообщал руководству о проблемах с качеством на заводе в Южной Каролине. Указывал на неработающее кислородное оборудование, металлическую стружку рядом с электропроводкой и несоответствие деталей. Однажды во время инспекции компании Spirit AeroSystems, в которой работал Джошуа Дин, Барнетт насчитал больше 300 дефектов, после чего ему заявили, что это слишком много, и исключили из состава комиссии.

Журналистам Барнетт говорил, что главным в Boeing давно стал девиз: "Во что бы то ни стало вытолкнуть самолёт за дверь, чтобы кассовый аппарат звякнул". Уйдя в отставку, он активно сотрудничал с журналистами, затеял против Boeing судебную тяжбу и даже снялся в документальном фильме "Падение: дело против Boeing". "Застрелился" он очень вовремя: между допросами по делу Boeing в Чарльстоне.

Его нашли на парковке отеля на водительском сиденье его внедорожника с ранением в голову и пистолетом в руке. Его подруга заявила журналистам, что накануне слушаний Барнетт предупредил её: "Если со мной что-то случится, знай — это не самоубийство!". Следствие по его делу идёт до сих пор, что даёт пищу для возникновения теорий заговора.

Авторы Александр Лаврентьев