Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги

Самолёт авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы в Оренбург, подал сигнал тревоги и развернулся обратно в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Airbus A-321 провёл в полёте 30 минут, а затем подал общий сигнал тревоги. По информации Mash, на рейсе могла произойти разгерметизация.