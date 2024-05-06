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6 мая, 11:29

Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги

Самолёт авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы в Оренбург, подал сигнал тревоги и развернулся обратно в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Airbus A-321 провёл в полёте 30 минут, а затем подал общий сигнал тревоги. По информации Mash, на рейсе могла произойти разгерметизация.

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Сломавшийся самолёт сел прямо на оживлённом шоссе в Латвии

А ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту якутского города Олёкминска у пассажирского самолёта, на борту которого находилось 25 человек, лопнули при посадке сразу два колеса шасси.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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