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24 апреля, 04:55

В Якутии у пассажирского самолёта при посадке лопнули сразу два колеса шасси

SHOT: В Олёкминске у пассажирского Ан-24 при посадке лопнули два колеса шасси

Повреждения шасси у Ан-24 в Якутии. Обложка © Telegram / SHOT

Повреждения шасси у Ан-24 в Якутии. Обложка © Telegram / SHOT

В аэропорту якутского города Олёкминска у пассажирского самолёта, на борту которого находилось 25 человек, лопнули при посадке сразу два колеса шасси. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Нештатная ситуация произошла вечером 23 апреля с Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", следовавшим из Якутска. Экипаж сработал профессионально, благополучно остановив самолёт. Никто из пассажиров в результате случившегося не пострадал. Транспортная прокуратура уже организовала проверку по данному факту.

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Ранее Life.ru писал, что российский бомбардировщик Ту-22М3, возвращавшийся с боевого задания в зоне СВО, потерпел крушение в Ставропольском крае. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Двое пилотов Ту-22М3 остались живы. Третий член экипажа погиб, четвёртый пропал.

Лариса Сафронова
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