В Якутии у пассажирского самолёта при посадке лопнули сразу два колеса шасси
SHOT: В Олёкминске у пассажирского Ан-24 при посадке лопнули два колеса шасси
Повреждения шасси у Ан-24 в Якутии. Обложка © Telegram / SHOT
В аэропорту якутского города Олёкминска у пассажирского самолёта, на борту которого находилось 25 человек, лопнули при посадке сразу два колеса шасси. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Нештатная ситуация произошла вечером 23 апреля с Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", следовавшим из Якутска. Экипаж сработал профессионально, благополучно остановив самолёт. Никто из пассажиров в результате случившегося не пострадал. Транспортная прокуратура уже организовала проверку по данному факту.
Ранее Life.ru писал, что российский бомбардировщик Ту-22М3, возвращавшийся с боевого задания в зоне СВО, потерпел крушение в Ставропольском крае. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Двое пилотов Ту-22М3 остались живы. Третий член экипажа погиб, четвёртый пропал.