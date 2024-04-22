Пилоты "Ютэйра" предотвратили авиакатастрофу во Внуково

Пилоты авиакомпании "Ютэйр" предотвратили катастрофу во Внуково: по данным SHOT, они вовремя заметили выкатившийся на полосу самолёт и увели свой борт на второй круг.

Boeing 737-800 сегодня утром, 22 апреля, летел из Грозного, и уже готовился к посадке в Москве. В какой-то момент на полосу 06 выехал другой самолёт — Boeing 767-200 авиакомпании "Ютэйр", вылетавший в Душанбе. Экипаж рейса из Грозного оперативно прервал заход, и ушёл на второй круг, предотвратив катастрофу.