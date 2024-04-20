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20 апреля, 09:19

В Петербурге служебный грузовик протаранил здание терминала Пулково

Последствия столкновения грузовика со зданием терминала Пулково в Петербурге. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Последствия столкновения грузовика со зданием терминала Пулково в Петербурге. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Служебный грузовик протаранил здание терминала в петербургском аэропорту Пулково, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. На фото — последствия столкновения. Пострадавших нет.

"По предварительным данным, 20 апреля 2024 года водитель спецавтомобиля ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки здания", — говорится в сообщении.

Последствия аварии устраняются. Надзорный орган начал проверку.

Место столкновения грузовика со зданием терминала Пулково в Петербурге. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Место столкновения грузовика со зданием терминала Пулково в Петербурге. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Мужчина тайно пробрался в подмосковный аэропорт, чтобы улететь и жениться на любимой певице
Мужчина тайно пробрался в подмосковный аэропорт, чтобы улететь и жениться на любимой певице

Напомним, в конце марта подобный случай произошёл в московском аэропорту Домодедово, однако "целью" водителя служебного транспорта стал крупнейший в мире пассажирский самолёт Airbus 380-800, готовившийся к вылету в Дубай. Оказалось, что у мужчины случился инсульт. У самолёта серьёзно повреждено днище. Воздушной гавани, возможно, придётся заплатить миллиард рублей — за ремонт и "простой" лайнера.

Матвей Константинов
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