В Петербурге служебный грузовик протаранил здание терминала Пулково

Служебный грузовик протаранил здание терминала в петербургском аэропорту Пулково, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. На фото — последствия столкновения. Пострадавших нет.

"По предварительным данным, 20 апреля 2024 года водитель спецавтомобиля ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки здания", — говорится в сообщении.