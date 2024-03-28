Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за таран водовозом самого большого лайнера

Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за повреждённый самый большой пассажирский самолёт в мире. Речь идёт об Airbus 380-800, в который накануне врезался водовоз, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас авиакомпания Emirates подсчитывает убытки — ремонт "Аэробуса" и его простой. В результате случившегося была повреждена обшивка центральной части фюзеляжа. Восстанавливать, вероятно, придётся и шпангоут — это основной поперечный элемент силового набора борта. В деталях сейчас разбирается Росавиация, а в ОАЭ тем временем намерены организовать специальную комиссию.

Точная сумма будет известна позже, но даже за простой лайнера Домодедово придётся сильно раскошелиться. Самолёт выполнял рейсы ежедневно — как правило, в Москву, однако заметить его можно было в швейцарском Цюрихе и других городах мира. Вместимость Airbus — 489 кресел в трёхклассовой компоновке.