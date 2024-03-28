Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за таран водовозом самого большого лайнера
SHOT: Домодедово может заплатить до 1 млрд руб. за повреждённый водовозом Airbus
Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Обложка © Telegram / SHOT
Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за повреждённый самый большой пассажирский самолёт в мире. Речь идёт об Airbus 380-800, в который накануне врезался водовоз, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, сейчас авиакомпания Emirates подсчитывает убытки — ремонт "Аэробуса" и его простой. В результате случившегося была повреждена обшивка центральной части фюзеляжа. Восстанавливать, вероятно, придётся и шпангоут — это основной поперечный элемент силового набора борта. В деталях сейчас разбирается Росавиация, а в ОАЭ тем временем намерены организовать специальную комиссию.
Точная сумма будет известна позже, но даже за простой лайнера Домодедово придётся сильно раскошелиться. Самолёт выполнял рейсы ежедневно — как правило, в Москву, однако заметить его можно было в швейцарском Цюрихе и других городах мира. Вместимость Airbus — 489 кресел в трёхклассовой компоновке.
В данной ситуации есть другая проблема — транспортировка нужных для ремонта деталей. Логистика затруднена из-за санкций авиапроизводителей против РФ. Найти запчасти на такой тип самолёта в России не получится, потому что отечественные авиакомпании попросту не используют его. В Emirates тем временем решают, как и кто займётся ремонтом. Известно, что проводиться он будет в России — вернуть лайнер в Дубай с полученными повреждениями невозможно. Возмещение ущерба и оплату расходов готовы взять на себя страховые компании Домодедово.
Как сообщал Life.ru, водовоз врезался в крупнейший в мире пассажирский самолёт Airbus 380-800 в Домодедово 27 марта. У водителя случился инсульт. Борт должен был направиться в Дубай, однако из-за случившегося рейс отменили. У самолёта серьёзно повреждено днище.