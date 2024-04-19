Третий лётчик упавшего на Ставрополье Ту-22М3 погиб, четвёртого ещё ищут
Владимиров: Третий член экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3 погиб
Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров
Один из членов экипажа Ту-22М3, упавшего в Красногвардейском районе Ставрополья, погиб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвёртого лётчика продолжаются", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, утром 19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Машина возвращалась с боевого задания в зоне проведения спецоперации. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Двоих пилотов Ту-22М3 эвакуировали с места крушения, они живы.