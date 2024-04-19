Третий лётчик упавшего на Ставрополье Ту-22М3 погиб, четвёртого ещё ищут

Один из членов экипажа Ту-22М3, упавшего в Красногвардейском районе Ставрополья, погиб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвёртого лётчика продолжаются", — написал он в телеграм-канале.