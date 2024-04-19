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19 апреля, 06:57

Третий лётчик упавшего на Ставрополье Ту-22М3 погиб, четвёртого ещё ищут

Владимиров: Третий член экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3 погиб

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Один из членов экипажа Ту-22М3, упавшего в Красногвардейском районе Ставрополья, погиб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвёртого лётчика продолжаются", написал он в телеграм-канале.

Опубликовано видео, предположительно, крушения Ту-22М3 на Ставрополье
Опубликовано видео, предположительно, крушения Ту-22М3 на Ставрополье

Напомним, утром 19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Машина возвращалась с боевого задания в зоне проведения спецоперации. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Двоих пилотов Ту-22М3 эвакуировали с места крушения, они живы.

Александра Вишнякова
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