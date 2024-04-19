Опубликовано видео, предположительно, крушения Ту-22М3 на Ставрополье

Двоих пилотов российского Ту-22М3, упавшего в Красногвардейском районе Ставрополья, доставили в медучреждения краевого центра. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован ещё один лётчик, живой. Ведётся поиск четвёртого члена экипажа", — написал он в телеграм-канале.