Опубликовано видео, предположительно, крушения Ту-22М3 на Ставрополье
Владимиров: Двоих пилотов упавшего на Ставрополье Ту-22М3 эвакуировали
Двоих пилотов российского Ту-22М3, упавшего в Красногвардейском районе Ставрополья, доставили в медучреждения краевого центра. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован ещё один лётчик, живой. Ведётся поиск четвёртого члена экипажа", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, в Сети появилось видео, как утверждается, с моментом крушения военного борта.
Крушение российского Ту-22М3 на Ставрополье. Видео © Telegram / "Ставрополье с огоньком"
Напомним, утром 19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Машина возвращалась с боевого задания в зоне проведения спецоперации. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. На месте работают экстренные службы.
Telegram / "Ставрополье с огоньком"