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19 апреля, 06:13
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Опубликовано видео, предположительно, крушения Ту-22М3 на Ставрополье

Владимиров: Двоих пилотов упавшего на Ставрополье Ту-22М3 эвакуировали

Двоих пилотов российского Ту-22М3, упавшего в Красногвардейском районе Ставрополья, доставили в медучреждения краевого центра. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован ещё один лётчик, живой. Ведётся поиск четвёртого члена экипажа", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в Сети появилось видео, как утверждается, с моментом крушения военного борта.

Крушение российского Ту-22М3 на Ставрополье. Видео © Telegram / "Ставрополье с огоньком"

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Напомним, утром 19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Машина возвращалась с боевого задания в зоне проведения спецоперации. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. На месте работают экстренные службы.

Обложка ©

Telegram / "Ставрополье с огоньком"

Матвей Константинов
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