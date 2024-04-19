Лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта нашли и везут в больницу
Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров
Двоих катапультировавшихся с упавшего самолёта в Ставропольском крае лётчиков нашли и везут в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Найдены двое лётчиков с самолёта, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везём в больницу", — написал губернатор в телеграм-канале, добавив, что на место происшествия выехали все службы.
Напомним, о падении самолёта губернатор сообщил утром 19 апреля. Что стало причиной, пока выясняется. В результате происшествия никто не пострадал.