Лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта нашли и везут в больницу

Двоих катапультировавшихся с упавшего самолёта в Ставропольском крае лётчиков нашли и везут в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Найдены двое лётчиков с самолёта, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везём в больницу", — написал губернатор в телеграм-канале, добавив, что на место происшествия выехали все службы.