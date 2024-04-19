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Регион
19 апреля, 04:27
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Лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта нашли и везут в больницу

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Двоих катапультировавшихся с упавшего самолёта в Ставропольском крае лётчиков нашли и везут в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Найдены двое лётчиков с самолёта, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везём в больницу", — написал губернатор в телеграм-канале, добавив, что на место происшествия выехали все службы.

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Напомним, о падении самолёта губернатор сообщил утром 19 апреля. Что стало причиной, пока выясняется. В результате происшествия никто не пострадал.

Артур Лапсаков
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