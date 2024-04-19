В МО назвали предварительную причину падения самолёта на Ставрополье

Самолёт Ту-22М3 ВКС России разбился в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боекомплекта на борту не было, воздушное судно упало в поле, на земле разрушений нет, уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — сказано в сообщении.

Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания, сейчас идёт поиск четвёртого лётчика.