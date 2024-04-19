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19 апреля, 04:48

В МО назвали предварительную причину падения самолёта на Ставрополье

Минобороны подтвердило крушение Ту-22М3 в Ставропольском крае

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Самолёт Ту-22М3 ВКС России разбился в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боекомплекта на борту не было, воздушное судно упало в поле, на земле разрушений нет, уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — сказано в сообщении.

Лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта нашли и везут в больницу
Лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта нашли и везут в больницу

Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания, сейчас идёт поиск четвёртого лётчика.

Напомним, о падении самолёта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил утром 19 апреля. В результате происшествия никто не пострадал, воздушное судно упало в поле.

Артур Лапсаков
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