В МО назвали предварительную причину падения самолёта на Ставрополье
Минобороны подтвердило крушение Ту-22М3 в Ставропольском крае
Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров
Самолёт Ту-22М3 ВКС России разбился в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Боекомплекта на борту не было, воздушное судно упало в поле, на земле разрушений нет, уточнили в ведомстве.
"По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — сказано в сообщении.
Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания, сейчас идёт поиск четвёртого лётчика.
Напомним, о падении самолёта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил утром 19 апреля. В результате происшествия никто не пострадал, воздушное судно упало в поле.