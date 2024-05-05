Сломавшийся самолёт сел прямо на оживлённом шоссе в Латвии La.lv: В Латвии самолёт приземлился на шоссе из-за неисправности двигателя 5 мая, 16:29 В Латвии самолёт сел на шоссе. Обложка © Х / Sok.fm

В Латвии самолёт Tecnam P2008 JC аварийно приземлился на Таллинском шоссе из-за неисправного двигателя. Пилот вовремя понял, что не дотянет до аэропорта. Об этом сообщил портал La.lv.

В Латвии самолёт сел на шоссе. Обложка © Х / Sok.fm

Инцидент произошёл вечером 4 мая. Легкомоторный самолёт с двумя пассажирами на борту внезапно сломался прямо в воздухе, у него отказал единственный двигатель, размещённый в носовой части. Капитан не растерялся и направил крылатую машину прямо на шоссе.

Самолёт ловко втиснулся между проезжавшими машинами, но оказался широк из-за размаха крыльев, одним из которых он "срубил" опору дорожного знака. В итоге самолёт аккуратно затормозил и "припарковался" на обочине. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области на севере Казахстана самолёт Ан-2 рухнул в воду и перевернулся. Речь идёт о санитарном рейсе, который направлялся из города Аркалыка в Костанай. Пострадавших, к счастью, тоже нет.

Авторы Татьяна Миссуми