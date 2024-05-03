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3 мая, 18:05

В Казахстане самолёт Ан-2 рухнул в воду и перевернулся, момент попал на видео

В Костанайской области на севере Казахстана самолёт Ан-2 рухнул в воду и перевернулся. Как сообщает SHOT, речь идёт о санитарном рейсе, который направлялся из города Аркалыка в Костанай.

В Казахстане самолёт Ан-2 рухнул в воду и перевернулся. Видео © Telegram / SHOT

Во время полёта судно резко потеряло высоту и стало снижаться, а потом вошло в водоём и перевернулось. На борту находились два члена экипажа и три пассажира: врач, фельдшер и пациент с инфарктом миокарда. Они живы, их доставили в больницу. В обстоятельствах случившегося будет разбираться специальная государственная комиссия.

"Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы Департаментом по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области в городскую больницу города Аркалыка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — отметили в Министерстве транспорта Казахстана.

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Ранее Life.ru писал, что в Красноярске Ан-74 получил повреждение после посадки. На борту воздушного судна находилось 47 пассажиров.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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