В Казахстане самолёт Ан-2 рухнул в воду и перевернулся, момент попал на видео

В Костанайской области на севере Казахстана самолёт Ан-2 рухнул в воду и перевернулся. Как сообщает SHOT, речь идёт о санитарном рейсе, который направлялся из города Аркалыка в Костанай.

В Казахстане самолёт Ан-2 рухнул в воду и перевернулся. Видео © Telegram / SHOT

Во время полёта судно резко потеряло высоту и стало снижаться, а потом вошло в водоём и перевернулось. На борту находились два члена экипажа и три пассажира: врач, фельдшер и пациент с инфарктом миокарда. Они живы, их доставили в больницу. В обстоятельствах случившегося будет разбираться специальная государственная комиссия.

"Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы Департаментом по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области в городскую больницу города Аркалыка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — отметили в Министерстве транспорта Казахстана.