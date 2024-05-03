В Красноярске Ан-74 получил повреждение после посадки
Шасси Ан-74 получило повреждение после посадки в аэропорту Красноярска
Шасси самолёта Ан-74, принадлежащего авиакомпании "ЮТэйр", получило повреждение после посадки в аэропорту Красноярска. Инцидент произошёл вечером 2 мая, на борту воздушного судна находилось 47 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"После посадки воздушного судна Ан-74 авиакомпании "ЮТэйр", осуществляющего вахтовую перевозку по маршруту Диксон – Игарка – Красноярск, допущено повреждение пневматики шасси", — говорится в сообщении.
Воздушное судно от полёта отстранено. Обстоятельства и причины инцидента сейчас устанавливаются. В связи с произошедшим Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полётов в деятельности аэропортовых служб.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании "Красавиа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) после приземления в аэропорту в Красноярском крае. Инцидент произошёл днём 2 апреля в аэропорту Светлогорск.
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