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3 мая, 06:22

В Красноярске Ан-74 получил повреждение после посадки

Шасси Ан-74 получило повреждение после посадки в аэропорту Красноярска

Шасси самолёта Ан-74, принадлежащего авиакомпании "ЮТэйр", получило повреждение после посадки в аэропорту Красноярска. Инцидент произошёл вечером 2 мая, на борту воздушного судна находилось 47 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"После посадки воздушного судна Ан-74 авиакомпании "ЮТэйр", осуществляющего вахтовую перевозку по маршруту Диксон – Игарка – Красноярск, допущено повреждение пневматики шасси", — говорится в сообщении.

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Воздушное судно от полёта отстранено. Обстоятельства и причины инцидента сейчас устанавливаются. В связи с произошедшим Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полётов в деятельности аэропортовых служб.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании "Красавиа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) после приземления в аэропорту в Красноярском крае. Инцидент произошёл днём 2 апреля в аэропорту Светлогорск.

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Обложка ©

Unsplash / Nils Nedel

Иван Косицын
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