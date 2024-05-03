В Красноярске Ан-74 получил повреждение после посадки

Шасси самолёта Ан-74, принадлежащего авиакомпании "ЮТэйр", получило повреждение после посадки в аэропорту Красноярска. Инцидент произошёл вечером 2 мая, на борту воздушного судна находилось 47 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"После посадки воздушного судна Ан-74 авиакомпании "ЮТэйр", осуществляющего вахтовую перевозку по маршруту Диксон – Игарка – Красноярск, допущено повреждение пневматики шасси", — говорится в сообщении.

Воздушное судно от полёта отстранено. Обстоятельства и причины инцидента сейчас устанавливаются. В связи с произошедшим Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полётов в деятельности аэропортовых служб.