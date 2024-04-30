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30 апреля, 02:13

Вертолёт Ми-17 колумбийской армии потерпел крушение, погибло девять военных

Военный вертолёт рухнул в департаменте Боливар на севере Колумбии. На борту винтокрылой машины в момент крушения находилось девять человек: шесть офицеров и три солдата. Все они погибли, гласит сообщение на официальной странице армии республики в соцсети X.

Причины происшествия пока не установлены. На месте трагедии в муниципалитете Ареналь работает группа спасателей.

"Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 и его пассажиров в авиакатастрофе", — гласит сообщение.

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Трагедией завершились и ночные учения с участием вертолётов в Японии. Сразу две винтокрыле машины потерпели крушение и рухнули в Тихий океан. Неподалёку от места падения обнаружены бортовые самописцы, их изучением занимаются специалисты.

Обложка ©

ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Илья Пушкарев
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