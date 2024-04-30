Вертолёт Ми-17 колумбийской армии потерпел крушение, погибло девять военных
Военный вертолёт рухнул в департаменте Боливар на севере Колумбии. На борту винтокрылой машины в момент крушения находилось девять человек: шесть офицеров и три солдата. Все они погибли, гласит сообщение на официальной странице армии республики в соцсети X.
Причины происшествия пока не установлены. На месте трагедии в муниципалитете Ареналь работает группа спасателей.
"Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 и его пассажиров в авиакатастрофе", — гласит сообщение.
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ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO