Пропавшие вертолёты ВМС Японии потерпели крушение, погиб один человек
Министр обороны Японии Кихара: При крушении 2 военных вертолётов погиб человек
Один человек погиб, семеро считаются пропавшими без вести в результате крушения двух военных вертолётов в Японии, рассказал на пресс-конференции министр обороны страны Минору Кихара.
"Мы подтвердили гибель одного члена экипажа. Поиски ещё семи продолжаются", — заявил министр.
По словам министра, причиной произошедшего могло стать столкновение двух вертолётов.
Ранее сообщалось, что в Японии два вертолёта ВМС, в которых было восемь человек, пропали на учениях в Тихом океане. Экипаж перестал выходить на связь поздно вечером. Тогда воздушные суда находились к востоку от островов Идзу.
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