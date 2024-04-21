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21 апреля, 02:23

Пропавшие вертолёты ВМС Японии потерпели крушение, погиб один человек

Министр обороны Японии Кихара: При крушении 2 военных вертолётов погиб человек

Один человек погиб, семеро считаются пропавшими без вести в результате крушения двух военных вертолётов в Японии, рассказал на пресс-конференции министр обороны страны Минору Кихара.

"Мы подтвердили гибель одного члена экипажа. Поиски ещё семи продолжаются", — заявил министр.

По словам министра, причиной произошедшего могло стать столкновение двух вертолётов.

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Ранее сообщалось, что в Японии два вертолёта ВМС, в которых было восемь человек, пропали на учениях в Тихом океане. Экипаж перестал выходить на связь поздно вечером. Тогда воздушные суда находились к востоку от островов Идзу.

Обложка ©

Unsplash / Daniel Klein

Анатолий Симоненко
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