Пропавшие вертолёты ВМС Японии потерпели крушение, погиб один человек

Один человек погиб, семеро считаются пропавшими без вести в результате крушения двух военных вертолётов в Японии, рассказал на пресс-конференции министр обороны страны Минору Кихара.

Ранее сообщалось, что в Японии два вертолёта ВМС, в которых было восемь человек, пропали на учениях в Тихом океане. Экипаж перестал выходить на связь поздно вечером. Тогда воздушные суда находились к востоку от островов Идзу.