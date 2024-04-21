Два вертолёта ВМС Японии пропали во время ночных учений

В Японии два вертолёта военно-морских сил (ВМС) пропали на учениях в Тихом океане. В них находились восемь человек, передаёт Bloomberg.

По данным главы Минобороны Японии Кихары Минору, поздно вечером экипаж перестал выходить на связь. На тот момент воздушные суда находились к востоку от островов Идзу.

Почему именно это произошло, неизвестно. Сейчас проводится поисково-спасательная операция.