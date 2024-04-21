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20 апреля, 22:32

Два вертолёта ВМС Японии пропали во время ночных учений

Bloomberg: В Японии без вести пропали два вертолёта ВМС, на борту было 8 человек

В Японии два вертолёта военно-морских сил (ВМС) пропали на учениях в Тихом океане. В них находились восемь человек, передаёт Bloomberg.

По данным главы Минобороны Японии Кихары Минору, поздно вечером экипаж перестал выходить на связь. На тот момент воздушные суда находились к востоку от островов Идзу.

Почему именно это произошло, неизвестно. Сейчас проводится поисково-спасательная операция.

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Ранее Life.ru сообщал, что по меньшей мере 60 человек погибли при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи Банги — столицы Центральноафриканской Республики. На судне находилось около 300 человек, в том числе женщины и дети.

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Wikipedia / Sikorsky

Анатолий Симоненко
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