Два вертолёта ВМС Японии пропали во время ночных учений
Bloomberg: В Японии без вести пропали два вертолёта ВМС, на борту было 8 человек
В Японии два вертолёта военно-морских сил (ВМС) пропали на учениях в Тихом океане. В них находились восемь человек, передаёт Bloomberg.
По данным главы Минобороны Японии Кихары Минору, поздно вечером экипаж перестал выходить на связь. На тот момент воздушные суда находились к востоку от островов Идзу.
Почему именно это произошло, неизвестно. Сейчас проводится поисково-спасательная операция.
Ранее Life.ru сообщал, что по меньшей мере 60 человек погибли при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи Банги — столицы Центральноафриканской Республики. На судне находилось около 300 человек, в том числе женщины и дети.
Wikipedia / Sikorsky