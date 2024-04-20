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20 апреля, 16:02

Более полусотни пассажиров утонули при кораблекрушении в Африке

RFI: Не менее 60 человек погибли при крушении судна на реке Мпоко в ЦАР

По меньшей мере 60 человек погибло при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи Банги — столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщает радиостанция RFI.

В ЦАР произошло кораблекрушение. Видео © X / VoiceOfCongo

На судне находилось около 300 человек, в том числе женщины и дети. По информации радиостанции, пассажиры направлялись на похороны. В результате удалось спасти около 100 человек, спасатели ищут пропавших без вести.

По словам очевидцев, корабль практически треснул пополам, после того как вышел из порта и добрался до середины реки. Власти ЦАР считают, что крушение судна могло произойти из-за критического превышения числа пассажиров, которых оно могло взять на борт для безопасного плавания.

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А ранее Life.ru рассказывал, что сухогруз, который направлялся из России в Египет, сломался в проливе Дарданеллы. Никаких проблем для судоходства это не вызвало.

Обложка ©

X / VoiceOfCongo

Дарья Нарыкова
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