Более полусотни пассажиров утонули при кораблекрушении в Африке

По меньшей мере 60 человек погибло при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи Банги — столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщает радиостанция RFI.

В ЦАР произошло кораблекрушение. Видео © X / VoiceOfCongo

На судне находилось около 300 человек, в том числе женщины и дети. По информации радиостанции, пассажиры направлялись на похороны. В результате удалось спасти около 100 человек, спасатели ищут пропавших без вести.

По словам очевидцев, корабль практически треснул пополам, после того как вышел из порта и добрался до середины реки. Власти ЦАР считают, что крушение судна могло произойти из-за критического превышения числа пассажиров, которых оно могло взять на борт для безопасного плавания.