В Египте затонул паром, есть жертвы
В Египте на Ниле к северу от Каира затонул паром, погибли восемь рабочих
Поиски людей, пропавших без вести на затонувшем пароме в Египте. Обложка © Egypt Today
На Ниле к северу от столицы Египта Каира затонул паром, на борту которого находилось 14 рабочих строительной компании. По данным телеканала Sada El Balad, жертвами случившегося стали восемь человек, шестеро спасены.
Журналисты сообщают, что всё произошло в районе Муншаат эль-Канатир в Гизе. Паром вёз рабочих на строительный объект. Предварительно, причиной затопления стала перегрузка — судно было небольшое.
Ранее Life.ru писал, что в Китае корабль для перевозки контейнеров столкнулся с опорой моста, от удара один из пролётов обрушился в воду. В результате два человека погибли, трое пропали без вести.