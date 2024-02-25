В Египте затонул паром, есть жертвы

На Ниле к северу от столицы Египта Каира затонул паром, на борту которого находилось 14 рабочих строительной компании. По данным телеканала Sada El Balad, жертвами случившегося стали восемь человек, шестеро спасены.

Журналисты сообщают, что всё произошло в районе Муншаат эль-Канатир в Гизе. Паром вёз рабочих на строительный объект. Предварительно, причиной затопления стала перегрузка — судно было небольшое.